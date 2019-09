Derby-Sieg für die Geschichtsbücher: St. Pauli überrumpelt schwachen HSV am Millerntor

Harnik trifft im ersten Hamburg-Derby für den HSV - Treffer wegen Abseits nicht anerkannt

Die Kiez-Kicker erarbeiteten sich im Laufe der Zeit mehr und mehr Chancen. Vor allem Marvin Knoll und Mats Möller Daehli trieben das Spiel ihrer Mannschaft an. Dimitrios Diamantakos erzielte in der 18. Minute das Führungstor für die Gastgeber, die in den entscheidenden Situationen wacher waren als der HSV, der in den ersten 30 Minuten kaum ins Spiel fand. Das Tor war dafür das beste Beispiel: Diamantakos schaltete schneller als van Drongelen, nachdem Knoll den Pfosten getroffen hatte.