St. Pauli-Boss kritisiert HSV wegen Dudziak-Transfer: "Kann man seriöser lösen"

Diese Meldung hat für mächtig Unruhe an der Elbe gesorgt: Jeremy Dudziak wechselt vom FC St. Pauli zum Hamburger SV , unterschreibt beim großen Stadtrivalen einen Vertrag bis 2022. Vom Millerntor in den Volkspark - das hatte zuletzt Alex Meier gewagt, der sich 2003 dem HSV anschloss. Pikant: Der HSV verkündete den Wechsel am Freitag, nur einen Tag vor dem wichtigen Derby des Stadtrivalen gegen Holstein Kiel, das die Kieler für sich entscheiden konnten.

Über das Timing der Bekanntgabe ist man am Heiligengeistfeld sichtlich erbost. "Das kann man seriöser und professioneller lösen", grollte St. Paulis Sportdirektor Uwe Stöver der Bild. "Als einen Tag vor unserem wichtigen Spiel." Die Fans der Hamburger hatten vor dem Spiel in Kiel ein Plakat entrollt, das Dudziak scharf attackierte. St. Pauli hatte seine Verärgerung auch in den sozialen Medien kundgetan, den Transfer in der knappstmöglichen Form per Tweet angekündigt.