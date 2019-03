Innensenator Grote: Pyro-Eklat im Derby zwischen St. Pauli und HSV „nicht tolerierbar“

Innensenator Andy Grote (SPD) hat den mehrfachen Missbrauch von Pyrotechnik im Hamburger Stadtderby scharf kritisiert und Konsequenzen gefordert. So schwierig es für die Vereine auch sei, zu verhindern, dass Pyrotechnik ins Stadion gelangt: „Ein solcher Pyro-Exzess ist nicht tolerierbar“ , sagte Grote am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Masse der Stadionbesucher erwarte daher zu Recht, „dass ein solches Verhalten nicht einfach hingenommen, sondern konsequent verfolgt wird“. Das Zweitliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV (0:4) war am Sonntag wegen Zündens von Pyrotechnik auf beiden Seiten mehrfach unterbrochen worden.

St.-Pauli-Boss Rettig sauer auf eigene Fans - Brych: "Habe so was selten erlebt"

Auch St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig ging mit den Übeltätern scharf ins Gericht und sprach von einer "tiefen Narbe, die einige dem Verein heute zugefügt haben". Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie insgesamt viermal unterbrochen und die Mannschaften in der 82. Minute für fünf Minuten in die Kabinen geschickt. Vor allem Fans des FC St. Pauli setzten Pyrotechnik ein und schossen immer wieder auch Leuchtraketen auf das Spielfeld. "Das war ein heißes Derby, schon an der Grenze", sagte Brych nach dem Spiel bei Sky. "Ich habe so etwas selten erlebt. Es ist meine Aufgabe, alle Mittel auszuschöpfen. Wenn ich die Mannschaften in die Kabinen schicke, ist das die letzte Warnung und mein letztes Mittel."