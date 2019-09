St. Pauli gegen HSV: Der Head-to-Head-Vergleich vor dem Hamburg-Derby

Es ist das absolute Topspiel am 6. Spieltag der 2. Liga: Der FC St. Pauli empfängt den Hamburger SV am Montagabend zum Derby im Millerntor-Stadion. SPORTBUZZER-Reporter Andreas Hardt hat einen Mann-gegen-Mann-Vergleich erstellt - und kommt zu dem Schluss, dass der HSV als absoluter Favorit in die Partie geht.