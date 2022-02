2. Liga kompakt: St. Pauli nach Sieg in Ingolstadt wieder vorn - Schalke patzt beim KSC, Nürnberg hält Anschluss

Schalke 04 hat die Chance verpasst, vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz zu springen. Nach dem 1:1 (1:1)-Remis beim Karlsruher SC bleiben die Gelsenkirchener Tabellenfünfter. Spielerisch hatten beide Mannschaften zunächst noch Luft nach oben, der Einsatz aber stimmte. Die Führung für die Gäste, die wegen des Kriegs gegen die Ukraine wie angekündigt ohne das Logo ihres russischen Sponsors Gazprom auf der Brust spielten, gelang schließlich Rekord-Torjäger Simon Terodde (27.), der einen Eckball von Thomas Ouwejan und eine Kopfballverlängerung von Marius Bülter per Kopf zum 0:1 verwertete. Doch der KSC kam zurück. Der Ex-Schalker Philipp Hofmann traf den Pfosten (30.), der freistehende Daniel O'Shaughnessy schoss S04-Torwart Martin Fraisl an (32.), ehe der Südkoreaner Kyoung Rok Choi zum 1:1-Ausgleich traf (34.). Im zweiten Abschnitt konnten sich die die in Rot spielenden Königsblauen zunächst nur wenig befreien, ohne dass der KSC übermäßig gefährlich wurde. Stattdessen die große Chance für Schalke: Dominick Drexler traf per Kopf den Außenpfosten (68.). Für die Badener wurde Marvin Wanitzek mit einem Schuss über das Tor aus rund 18 Metern noch einmal gefährlich (86.).

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

Der 1. FC Nürnberg hat vorerst wieder Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt. Die Franken setzen sich bei Hansa Rostock mit 2:0 (1:0) durch und liegen damit zumindest bis Samstagabend nur drei Zähler hinter dem Hamburger SV auf dem Relegationsrang. Rostock bleibt auf dem 15. Platz. Hansa nahm den FCN zunächst gut aus dem Spiel, verursachte nach einer knappen halben Stunde in Person von Nils Fröling, der Taylan Duman zu Fall brachte, aber einen Foulelfmeter. Duman trat selbst zum Strafstoß an und scheiterte an Rostock-Keeper Markus Kolke (33.). Pascal Köpke aber verwertete den Abpraller zur Führung der Franken (34.) - bis dato der Unterschied in einer ansonsten ausgeglichenen Begegnung. Im zweiten Durchgang kam Duman doch noch zum Zug, tankte sich nach einem Angriff über die linke Seite durch den Rostocker Strafraum und zog dann aus zentraler Position zum 0:2 ab (63.). Die Gäste hatten in der Folge wenig Mühe, den Vorsprung zu halten - zu harmlos waren die Rostocker Angriffsbemühungen. Der "Club" hingegen rannte trotz der Führung weiter an, ohne noch einmal erfolgreich zu sein.