2. Liga kompakt: Fürth besiegt Darmstadt deutlich - St. Pauli reicht Doppel-Elfmeter nicht

FC St. Pauli - Karlsruher SC 2:2 (0:0)

Dank eines späten Treffers von Marvin Pourié (90.+1 Minute) ist der Karlsruher SC auch im achten Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage geblieben. Der eingewechselte Torjäger sorgte am Samstag beim FC St. Pauli per Kopf in der Nachspielzeit für den 2:2 (0:0)-Endstand.