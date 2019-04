St. Pauli-Profi Knoll rechnet mit Teamkollegen ab: "Wir waren mal elf Kämpfer"

Mit einer schonungslosen Kritik hat Marvin Knoll vom FC St. Pauli nach der jüngsten Niederlage gegen Heidenheim die sportliche Krise beim hanseatischen Zweitligisten beschrieben. „Wie in jeder Mannschaft gibt es Gruppen, man muss nicht jeden mögen. Aber wir waren mal elf Kämpfer auf dem Platz – mittlerweile ist es ruhiger geworden. In Heidenheim waren wir kein Team“ , sagte der Mittelfeldspieler der Bild.

Knoll stellte sich hinter Geschäftsleiter Andreas Rettig. „Nach dem 1:1 gegen Bielefeld lobte er noch, wir hätten den Charaktertest bestanden. Dann lassen wir ihn in Heidenheim aber wie einen Hampelmann dastehen“ , sagte Knoll. „Der Traum vom Aufstieg ist geplatzt. Verlieren nervt, es geht mir auf den Keks, dann auch noch solche Klatschen zu kassieren wie zuletzt beim 0:3 in Heidenheim .“

St. Paulis Absturz ist dramatisch - Knoll: "Wir spielen Mist"

„Jetzt verlieren wir schnell den Faden, verlieren klar. Da kannste dir den Trainingsweltmeister in die Haare schmieren. Ein Scheiß-Gefühl. Ich will das endlich loswerden“, schimpfte der dreifache Saisontorschütze. Am Samstag (13 Uhr/Sky) spielt St. Pauli am heimischen Millerntor gegen Knolls Ex-Klub Jahn Regensburg.