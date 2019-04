Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli, Kiel und Magdeburg

Zweitligist FC St. Pauli will gegen Jahn Regensburg den Abwärtstrend stoppen (Samstag, 13 Uhr). Sechs sieglose Spiele mit vier Niederlagen und zwei Remis stehen zu Buche. Der neue Trainer Jos Luhukay wartet auf seinen ersten Dreier. Sechs Spiele ohne Niederlage in Folge - diese Serie will SV Sandhausen am Samstag gegen Holstein Kiel fortsetzen und damit den eigenen Vereinsrekord ausbauen. Eine "brutal emotionale Achterbahnfahrt" nannte der Trainer Uwe Koschinat diesen vor wenigen Tagen.