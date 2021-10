St. Pauli-Trainer Timo Schultz über Vergleiche mit Rivale HSV und Aufstiegsambitionen: "Druck haben andere"

Der FC St. Pauli grüßt nach elf Spieltagen von Platz eins der 2. Bundesliga . Erst drei Mal ließen die Hamburger in der laufenden Spielzeit Federn. Das Gesicht des Erfolgs: Trainer Timo Schultz, der seit Juli 2020 die sportlichen Geschicke des Klubs leitet. Der 44-Jährige trifft mit seinen Schützlingen am Samstag auf Bundesliga -Absteiger Werder Bremen. Den Platz an der Sonne kann St. Pauli mit einem Dreier manifestieren. Vor der Partie spricht er mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über Aufstiegsambitionen, Vergleiche mit Stadtrivale Hamburger SV und den kommenden Gegner.

An diesem Tag bestritt der FC St. Pauli sein bislang letztes Bundesliga -Spiel – ohne Sie im Kader gab es ein 1:2 in Mainz. Wie stehen die Chancen auf ein Comeback im Sommer 2022?

Ich glaube, dass ich als Typ und als Mensch immer gleich bin. Wie ich mit den Jungs umgehe, mache ich nicht von Ergebnissen abhängig. Gerade in dieser Krisenzeit war mir wichtig, bei sich selbst zu bleiben, auch wir als Gruppe. Wir wollten unsere Werte und die Identität, wie wir miteinander umgehen, nicht infrage stellen. Im Gegenteil, das sollte in den schlechten Zeiten ein Halt sein. Dementsprechend sollte man auch jetzt nicht durchdrehen, wenn man ein paar Spiele mehr gewinnt.

Warum tut sich Ihr Verein in der 2. Liga aktuell leichter als Klubs wie der Hamburger SV oder Werder Bremen?

Was die Erwartungshaltung von außen angeht, ist das schon ein signifikanter Unterschied. Auf das rein Sportliche bezogen, ist der größte Unterschied, dass wir seit anderthalb Jahren zusammenarbeiten. In vielen Bereichen haben wir eine gewisse Kontinuität an den Tag gelegt. Das ist sicher ein Vorteil gegenüber Mannschaften, die einen neuen Trainer, einen großen Umbruch im Kader haben oder von einer Liga in die andere kommen.