Berater von St.-Pauli-Profi Viktor Gyökeres: "Gibt mehrere Anfragen aus der Bundesliga"

Am Sonntag stellte Viktor Gyökeres einmal mehr unter Beweis, dass er Schlüsselspieler beim FC St. Pauli ist, auch wenn er nicht zum Stammpersonal gehört. Die Hamburger mühten sich lange an zehn Nürnbergern ab, nachdem FCN-Keeper Mathenia für eine Notbremse vom Platz geflogen war. Doch erst der eingewechselte Gyökeres brach in der 84. Minute den Damm und schoss St. Pauli zum 1:0-Sieg . Mit sieben Toren und drei Vorlagen ist der 21-Jährige Top-Scorer der Kiezkicker, obwohl er nur in der Hälfte der Zweitliga-Partien in der Startelf stand. Und mit seinen Leistungen hat Gyökeres offenbar auch höherklassige Klubs auf den Plan gerufen: "Wir werden sehen. Es besteht ein klares Interesse an ihm", äußerte sich sein Berater zur Zukunft des Angreifers.

Bundesliga-Interesse? Gyökeres-Leihe von Brighton endet nach der Saison

"Es gibt unter anderem mehrere Anfragen aus der Bundesliga, wo man sieht, was für eine starke Nummer Neun er ist", verriet Berater Per Johnsson in einem Interview mit der schwedischen Fachzeitschrift Fotboll Direkt. St. Pauli hat den schwedischen U21-Nationalspieler nur von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Deutsche Klubs müssten also mit dem Tabellen-15. der Premier League in Verhandlung treten. In der englischen Küstenstadt läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2022 und auch eine Rückkehr nach Brighton ist eine Option - gerade auch durch die Unklarheit in der Corona-Krise. "Brighton hat ihn bei St. Pauli immer verfolgt [...]. Aber es gibt Interesse an ihm von anderen Vereinen", sagte Berater Johnsson.