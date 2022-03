Berichte: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlicher rassistischer Beleidigungen in Serie A

Nach mutmaßlich rassistischen Beleidigungen während der Serie-A-Partie zwischen Cagliari Calcio und Tabellenführer AC Mailand untersucht die italienische Justiz Berichten zufolge den Fall. Die Fans des sardischen Klubs sollen bei dem 1:0-Auswärtssieg Milans in der Serie A am Samstagabend den französischen AC-Keeper Mike Maignan und Verteidiger Fikayo Tomori rassistisch beleidigt haben, berichtete die Gazzetta dello Sport. Am Ende der Partie hätten sich die Spieler beider Teams deshalb zudem minutenlang gestritten.

