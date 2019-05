Staatsministerin Müntefering besucht Internationalen Trainerkurs der Uni Leipzig

Leipzig. Hoher Besuch auf dem Sportcampus der Uni Leipzig: Von den 55 Jahren, die der weltweit anerkannte Internationale Trainerkurs (ITK) der ehemaligen DHfK und heutigen Sportwissenschaftlichen Fakultät inzwischen „auf dem Buckel“ hat, liefen die vergangenen fast drei Jahrzehnte in enger Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Der ITK gilt als wichtiges Zeichen, dass nach der Wende aus der DDR doch mehr übernommen wurde als der Grüne Pfeil zum Rechtsabbiegen.

Ein Bundesaußenminister als wichtigster Förderer hat sich in knapp 30 Jahren noch nicht bei den Lehrkräften und Studierenden an der Jahnallee blicken lassen. Gestern machte sich aber Michelle Müntefering ein Bild von den Bedingungen in Leipzig. Als Staatsministerin ist die 39-jährige Ehefrau des Ex-Parteichefs Franz Müntefering seit einem Jahr im Ressort von Heiko Maas (alle SPD) für internationale Kultur- und Bildungspolitik zuständig.

Eckert-Lindhammer wirbt um Unterstützung im Bundestag

Dass sie im Schlepptau von Parteikollegin Daniela Kolbe an die Uni kam, verdeutlicht die Worte von Daniel Eckert-Lindhammer. Denn der Chef des Trainerkurses sagte aus Anlass des 55. ITK-Geburtstages der LVZ: „Es ist wichtig, dass wir im Bundestag Lobbyisten für Leipzig haben, die uns immer wieder ins Gespräch bringen.“ Zumal die Zuwendungen des Auswärtigen Amtes alle sechs Monate neu verhandelt werden.

Eckert-Lindhammer, der den ITK seit fast acht Jahren leitet, legt großen Wert darauf, dass eine enge Verbundenheit zwischen den Absolventen und der Stadt entsteht: „Viele sagen: Es gibt ein Leben vor und nach Leipzig – dann aber mit Leipzig. Viele bleiben in Kontakt mit uns. Leipzig rückt mehr und mehr in den Blickpunkt des internationalen Sports.“ Ein Beispiel sei der Fußball-Erstligist RB, dessen Trainer Robert Klauß selbst am ITK gelehrt hat. Ein anderes Beispiel sei Leandro Olvech. Der Argentinier arbeitet für den Tischtennis-Weltverband ITTF und hat großen Anteil daran, dass die ITTF-Foundation ihren Sitz in Leipzig hat.

5400 Absolventen bereichern die sportliche Ausbildung in ihren Ländern

Der Staatsministerin erläuterte Eckert-Lindhammer das Ziel, von Leipzig aus ein internationales Netzwerk für den Sport zu entwickeln. „Wir bilden Forschungspatenschaften und engagieren uns in Weiterbildungsprojekten. Derzeit haben wir zehn Alumni-Vereine in Afrika und Südamerika“, so der 42-Jährige. Seine Vision sei, in allen 146 ITK-Teilnehmerländern einen solchen Verein zu etablieren. Themen wie Bewegungsarmut und Übergewichtigkeit stünden nicht nur in Mitteleuropa im Fokus.

In gut fünf Jahrzehnten durchliefen den ITK bereits 5400 Absolventen – viele bestimmen inzwischen die Sportpolitik in ihren Ländern. Aktuell studieren 68 Gäste fünf Monate lang in fünf Kursen und vier Sprachen an der Jahnallee. Laut Daniel Eckert-Lindhammer habe Deutschland eine internationale Verpflichtung, um in der globalen Gesellschaft anerkannt zu sein: „Wir sind ein reiches Land. Wir dürfen trotz unserer Probleme nicht vergessen, andere zu unterstützen. Mit vergleichsweise wenig Mitteln erzielt unsere Hilfe eine große Wirkung.“

Die Studenten aus aller Herren Länder leben gemeinsam neben dem Sport-Campus, dafür hat der ITK Zimmer beim Studentenwerk angemietet. Eckert-Lindhammer: „Natürlich fragen wir uns, ob Zweibettzimmer noch zeitgemäß sind oder heutzutage mehr Privatsphäre gewährleistet werden muss.“ Diese Gedanken sind nur ein Beispiel, dass sich das ITK-Team mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden gibt. Auch die Ausbildung wandelt sich im Zuge der Digitalisierung. „Unser Anspruch ist, jeden Tag ein Stück besser zu werden“, sagt der Chef.

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.