Stabiler dank Aogo: Hannover 96 auf Augenhöhe mit dem SV Werder Bremen

Interessant war außerdem die Rolle von Waldemar Anton. 96-Trainer Mirko Slomka hatte den Kapitän in der ersten Hälfte links neben Aogo gestellt, also ins Mittelfeld. Von dort störte Anton die Bremer oft sehr früh, er machte vorn Druck, statt hinten unter Druck zu stehen. In der Abwehr verteidigten stattdessen Josip Elez und Felipe in einer Viererkette.

Dennis allein in Hannover: Seine Frau Ina Aogo bleibt mit der Tochter in Berlin

Aogo, Stendera und Anton machen 96 stabil

Was in der ersten Hälfte noch zusammenpasste, erinnerte in der zweiten arg an das 0:3 aus dem Hamburg-Spiel. Mit Niklas Tarnat, Marvin Bakalorz und Anton verlor 96 zunehmend die Kontrolle, und Werder griff zielstrebiger an. Edgar Prib (diesmal Linksaußen) vergab die größte Chance zum Ausgleich nach einem blitzgescheiten Freistoß von Bakalorz (45.). Es blieb die einzige gefährliche Szene nach dem Seitenwechsel, in der 96 es hätte spannender machen können.

„Das war ein sehr spannender Test für uns“, sagte Slomka nachher. Stendera und Aogo, meinte er, hätten „schon Akzente setzen können“. Gewonnen hat 96 vor allem die Erkenntnis, dass Aogo und Stendera das Mittelfeld stabiler ma­chen und Anton daneben eine Option für ein noch stabileres Mittelfeld sein kann. Slomka erklärte: „Gegen den Ball haben wir das sehr gut gemacht.“ Mit dem Ball weniger gut. Der 96-Sturm, zuletzt von Slomka kritisiert, hatte weder mit Hendrik Weydandt noch mit Marvin Ducksch Szenen, die den Bremern hätten Respekt einflößen können. Ein wenig liegt’s an der Harmlosigkeit der Eckbälle, aus denen 96 zu wenig macht.