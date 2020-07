Vorfall in Brest: Mainz-Profi Pierre-Gabriel in Frankreich verprügelt - Auto angezündet

Die Rückkehr in seine französische Heimat dürfte sich Ronäel Pierre-Gabriel ganz anders vorgestellt haben. Der seit Mitte des Monats von Mainz 05 an Stade Brest verliehene Abwehrspieler wurde am Montagabend Opfer eines Überfalls. Einer Gruppe von Angreifern attackierte und verletzte den 22-Jährigen,der kurze Zeit später fliehen konnte. Zudem zündeten die Täter sein Auto an.

Sein neuer Verein bestätigte den Vorfall auf Twitter. "Gestern Abend wurde in einem Stadtteil von Brest ein Spieler von Stade Brest, Ronaël Pierre-Gabriel, Opfer eines Angriffs. Er erlitt eine Körperverletzung, bevor sein Auto in Brand gesteckt und völlig zerstört wurde", schrieb Stade Brest am Dienstag. Auch Mainz 05 bezog am Donnerstag Stellung. "Wir haben von dem Überfall erfahren, stehen natürlich mit Ronaël im Austausch. Aktuell laufen die Ermittlungen in Frankreich, deshalb können wir die Sache nicht en Detail kommentieren. Wir sind jedoch in Gedanken bei Ronaël , der Gott sei Dank keine schweren Verletzungen davongetragen hat und hoffen, dass sie die Übeltäter finden und für ihre perfide Tat zur Rechenschaft ziehen.“

