Stadion des Friedens: Das alte Oval im Leipziger Norden

Leipzig. Das Stadion des Friedens ist die Heimstatt der SG Motor Gohlis-Nord , gehörte einst aber dem SC Wacker und trug bis zu dessen Auflösung 1945 auch dessen Namen. Der 1895 gegründete FC Wacker war einer der ältesten Leipziger Vereine, der zunächst auf dem Debrahof in der Beaumontstraße zu Hause war.

Dort wurde es zu eng, Pläne in Mockau zerschlug der 1. Weltkrieg. Im März 1921 konnte Wacker das Gelände an der heutigen Max-Liebermann-Straße von der Stadt kaufen. Unter Leitung von Baumeister Frommelt entstanden neben der Hauptarena Hockey- und Tennisplätze und ein Bad. Der Spielbetrieb im Stadion begann 1922, obwohl es erst 1925 richtig fertig war. Angesichts der Inflation war alles zusammen eine großartige Leistung der rund 1000 Mitglieder.

Wacker profitiert sportlich von Machtergreifung

Eingeweiht wurde das Stadion 1926 mit den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. Die Zuschauerdämme wurden nach und nach erhöht, 1952 erhielten sie Traversen. So ähnelte es vom Fassungsvermögen her (40.000) dem Bruno-Plache-Stadion, eine überdachte Tribüne hatte es jedoch im Gegensatz zum VfB/FC Lok -Stadion nie.

Als die Nazis 1933 viele Arbeitersportvereine auflösten, profitierte Wacker, weil sich etliche Fußballer dem Team anschlossen – so auch Chemies späterer Meistertrainer Alfred Kunze aus Stötteritz. Gleiches passierte mit Leichtathleten, die statt beim ATV Eiche oder in Wahrend fortan hier ihre Runden drehten.

30.000 beim Derby

Die Fußballer gehörten schon vor 1933 mit Nationalspielern wie Ernst Albrecht, Hans Riso oder Otto Reislant zu den stärksten Mitteldeutschlands. Nach dem Krieg gab es weiter hochkarätigen Fußball, als von 1954 bis 1963 der SC Lok seine Oberliga-Heimspiele austrug. Danach spielte die Armeemannschaft Vorwärts Leipzig in Gohlis DDR-Liga, sie stand sogar einmal in der Aufstiegsrunde zur Oberliga. Während der SC Lok als Spitzenteam die Ränge gut füllte, kamen zu Vorwärts selten mehr als 1000 Besucher. Lediglich in besagter Aufstiegsrunde waren es gegen Stahl Riesa (1:2) mal 6000.