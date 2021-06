UEFA-Boss Aleksander Ceferin erklärt Regenbogenfarben-Verbot und kündigt Kampagne an

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich in der Debatte um das Verbot der regenbogenfarbenen Beleuchtung der Münchner Arena vor dem EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwochabend zu Wort gemeldet und die Entscheidung des europäischen Verbands verteidigt. Laut Ceferin war das Gesuch des Münchner Oberbürgerrmeisters Dieter Reiter (SPD), das Stadion in den Farben erleuchten zu lassen, politisch motiviert. "Wir haben den Brief eines Politikers erhalten, der etwas unternehmen wollte, um gegen die Entscheidung der Regierung eines anderen Landes zu protestieren. Und dadurch wird die ganze Angelegenheitdann eben doch politisch", sagte der 53-Jährige am Mittwoch im Interview mit der Zeitung Die Welt. Anzeige

Ceferin weiter: "Wir als Verband haben uns stets für Vielfalt, Integrität und Gleichheit eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun. Aber die UEFA kann kein Werkzeug für jeden Politiker sein, der uns anruft und sagt: Ihr macht jetzt bitte dies und jenes gegen diesen oder jenen Politiker. Sorry, aber das geht nicht. Das ist auch mit unseren Statuten nicht in Einklang zu bringen."

UEFA fühlt sich politisch benutzt

Zum Hintergrund: Die UEFA hatte am Dienstag einen Antrag des Münchener Oberbürgermeisters abgelehnt, das EM-Stadion in der bayerischen Landeshauptstadt zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten. Als Grund für die Ablehung des Gesuchs führte der Verband an, dass die UEFA eine politisch und religiös neutrale Organisation sei. Die Anfrage müsse aufgrund des politischen Kontextes abgelehnt werden. Hintergrund ist ein vom ungarischen Parlament beschlossenes Gesetz, das die Rechte und den Schutz von Homosexuellen und Transsexuellen in Ungarn einschränkt.

Laut Ceferin unterstütze die UEFA Initiativen für die LGBT-Rechte - allerdings fühle sich der Verband wegen des Münchner Vorstoßes politisch benutzt, Offenbar will die UEFA nun mit einer eigenen Aktion aktiv werden: "Warten Sie ab, wir werden in den nächsten Tagen eine entsprechende Kampagne auf den Weg bringen", so der UEFA-Präsident. "Wir haben uns hier immer schon engagiert und werden unser Engagement weiter verstärken. Aber wie gesagt: Wenn Sie den Beschluss eines Landes anfechten wollen, dann benutzen Sie bitte keine Sportorganisation dafür."

10.000 Regenbogen-Fahnen in München: UEFA-Boss Ceferin begrüßt Aktion

Bereits am Wochenende hatte es Aufregung um eine UEFA-Prüfung der in Regenbogenfarben gehaltenen Kapitänsbinde von DFB-Torwart Manuel Neuer gegeben. Die UEFA stellte die Prüfung jedoch nach kurzer Zeit ein und wertete das Tragen der Binde im Sinne einer "good cause" (guten Sache), weshalb Neuer die Binde nun auch weiterhin tragen darf. Die Nationalmannschaft hatte damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen wollen. Ceferin betonte in der Welt: "Sie wissen ganz genau, dass die UEFA keine homophobe Organisation ist. Und ich persönlich bin es natürlich auch nicht. Das haben wir oft genug gezeigt."