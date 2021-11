Stadion-Verbote, Video-Überwachung und Co.: Frankreich schmiedet Aktionsplan gegen Fan-Gewalt

Die französische Regierung möchte zusammen mit den Fußballverbänden kurzfristig einen Aktionsplan erarbeiten, um Fangewalt aus den Fußballstadien zu verbannen. Es gehe darum, die Sicherheit der ganz überwiegend friedlichen Zuschauer, der Spieler sowie der Schiedsrichter zu gewährleisten , sagte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag in Paris im Anschluss an ein Krisentreffen. Damit der Stadionbesuch ein freudiges Ereignis für die große Zahl der Fußballfreunde auch im Kreis der Familie bleibe, müsse die Minderheit herausgezogen werden, die das Fußballspektakel versaue.

Anlass des Treffens von Innenminister und Sportministerin mit Verbändevertretern und Vereinen war der Abbruch der Partie Olympique Lyon gegen Olympique Marseille am Sonntagabend. Dabei war der französische Nationalspieler Dimitri Payet durch den Wurf einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen worden. "Wir müssen jetzt einen Gang höher schalten und werden gemeinsam sehr schnell konkrete Maßnahmen vorschlagen, um die Sicherheit in den Stadien zu erhöhen", sagte Darmanin. In zwei Wochen sollen Ergebnisse vorgestellt werden.