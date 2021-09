Kapitän, Stadion-Wechsel, Liechtenstein-Qualität: Die wichtigsten Fragen zum Flick-Debüt beim DFB

Gut zwei Monate nach der EM-Enttäuschung beginnt für die deutsche Nationalmannschaft eine neue Zeitrechnung. Bei der Länderspiel-Premiere von Hansi Flick als Bundestrainer soll mit einem hohen Sieg gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation ein deutliches Aufbruchssignal gesendet werden. "Das Land guckt auf uns. Es wird wichtig sein, dass wir einen deutlichen Sieg einfahren und die Art und Weise stimmt", sagte Führungsspieler Joshua Kimmich vor der Partie gegen das No-Name-Team aus dem Fürstentum am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im schweizerischen St. Gallen. Doch warum findet das Spiel eigentlich in der Schweiz statt? Und wer könnte in Vertretung der verletzten Führungsspieler Manuel Neuer und Thomas Müller die Kapitänsbinde tragen? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen. Anzeige

Wie gefährlich ist der Gegner aus Liechtenstein? In der WM-Qualigruppe J ist der Fußballzwerg nach drei Spieltagen mit null Punkten und 1:10 Toren Letzter, verlor 0:1 gegen Armenien, 1:4 gegen Island und 0:5 in Nordmazedonien. Das Land mit 38.000 Einwohnern und nur 2100 aktiven Fußballern liegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste auf Platz 189. Der gesamte Kader hat einen Marktwert von 1,18 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de), teuerster Spieler ist der 19-Jährige offensive Mittelfeldspieler Noah Frick vom SC Brühl mit 400.000 Euro. Sein Bruder Yanik wechselte gerade von Energie Cottbus in die vierte italienische Liga und ist ebenfalls ein Sohn von Liechtensteins berühmtesten Kickers und Rekordtorschützen Mario. Insgesamt stehen nur drei Profis im Aufgebot von Trainer Martin Stocklasa, der von 2006 bis 2008 bei Dynamo Dresden unter Vertrag stand.

Warum wird in St. Gallen gespielt? Normalerweise trägt Liechtenstein seine Heimspiele im Rheinpark von Vaduz aus, doch dort wird gerade eine Rasenheizung installiert. Ursprünglich sollte dies längst geschehen sein, doch die Corona-Krise verzögerte die Umbaumaßnahmen, sodass die Partie im rund 50 Kilometer entfernten St. Gallen über die Bühne gehen wird. Dort ist die volle Auslastung von 15.000 Fans gestattet, bislang wurden aber erst rund 6500 Tickets verkauft. Gästefans auch Deutschland sind nicht erlaubt, allerdings wohnen und leben viele Deutsche auf der Schweizer Seite der Grenze.

Wer trägt die Kapitänsbinde? In Abwesenheit des eigentlichen Kapitäns Manuel Neuer sowie von Routinier Thomas Müller und nach dem Rücktritt von Toni Kroos hat Joshua Kimmich die meisten Länderspiele auf dem Buckel (59) und gilt ohnehin als Flicks Anführer der Zukunft. Der Bundestrainer wollte sich zwar erst am Spieltag festlegen, doch ein anderer Kapitän als Kimmich (Ilkay Gündogan, Marco Reus) würde überraschen. Dieser trug die Binde bereits 2017 beim Gewinn des Confed-Cups in Russland, damals war sie ihm allerdings zu groß, sodass er sie mit einer Büroklammer befestigen musste. "Es wäre natürlich eine große Ehre, die Nationalmannschaft als Kapitän anzuführen", sagte der 26-Jährige im Vorfeld.