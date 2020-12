Stadionbau: RB Leipzigs "Wohnzimmer" bekommt Schallschutzfassade

Leipzig. Kaum ein Fan von RB Leipzig wird das Stadion-Feeling nicht vermissen. In einer so mit Pflichtspielen vollgepackten Saison hätten die Anhänger der Roten Bullen bislang einige Spitzenspiele in der Red-Bull-Arena sehen können. Die leeren Ränge machen es auch für die Fußball-Profis nicht einfacher. Dennoch schaut RB mit Hoffnung gen Zukunft und bereitet ein besseres Stadion-Erlebnis für bessere Zeiten vor. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen, die bis 2022 abgeschlossen werden sollen, kommt nun auch eine neue Fassade hinzu. Dafür wird die bestehende offene aktuell nach und nach in verschiedenen Bereichen geschlossen, meldet der Verein in seinem Bau-Tagebuch.

