Hommage an Fans von RB Leipzig: Tim Thoelkes "Junge Liebe"

Leipzig. Geboren, verteufelt, ignoriert, gefeiert und gelebt: Und doch besteht die noch immer junge Fan-Kultur RB Leipzigs schon seit zwölf Jahren. Ganz nah dran am Geschehen ist Tim Thoelke, der seit der Regionalliga-Saison 2011/12 als 13. Mann in jeder Startaufstellung der Messestädter steht. Der 49-Jährige gab seinen Einstand als Stadionsprecher am 29. Juli 2011 im DFB-Pokal, als RB den VfL Wolfsburg überraschend 3:2 besiegte. Wie er zu diesem Job kam? „Wie die Jungfrau zum Kind. 32.00 Leute waren im Stadion", erinnert sich Thoelke. Mittlerweile ist er routiniert und heizt im roten Sakko nicht nur im Oval, sondern dank seiner Stimmgewalt womöglich auch Anwohnern im Umkreis von fünf Kilometern vor und während der Heimspiele um die Red-Bull-Arena ein.

Für RB mit Ecken und Kanten

Der Arbeit geschuldet, entflammte auch bei Thoelke selbst eine Leidenschaft für den Leipziger Club. Zumal seine Stimme den Verein in zehn Jahren durch vier Ligen führte. Der 49-Jährige feiert also Jubiläum. Aus diesem Anlass erscheint sein Buch „Junge Liebe. Fans von RB Leipzig.“ Hier hat er die Seiten gewechselt, ist Zuhörer statt Wortführer. Denn Thoelke gibt 43 glühenden Bullen-Fans und einem (Guido) Schäfer eine Bühne, gewährt einen Blick in die Reihen des Fanblocks, hinter rot-weiße Fahnen und zwischen die Zeilen der Fangesänge. Dabei hat der Entertainer Stadiongänger von jung bis alt in seinem Repertoire. Wortgewandt und mit Liebe zu kleinen Details sorgt der Autor möglicherweise für den einen oder anderen Aha-Effekt bei seinen Leserinnen und Lesern.

Ein Jahr war Thoelke für die "Junge Liebe" in Leipzig unterwegs, war zu Gast in Tonstudios, Räumen voller Goldener Schallplatten, einem wohl einzigartigen Fan-Zimmer, den ehemaligen Leuna-Werken (incl. Sportmuseum) und Leipziger Gärten. Sogar ein Abstecher Richtung Mallorca stand auf der Agenda. Herausgekommen sind 194 Seiten. Eindrückliche Porträtfotografien der Fans in ihrer persönlichen Umgebung runden das Werk ab. Thoelkes Kumpel Enrico Meyer, seit 15 Jahren Weggefährte des Autors, hat die Fan-Momente eingefangen.

Zu den auf diese Weise ins rechte Bild Gerückten gehört Danny Kurzeja, der selbst 30 Jahre aktiv beim TSV Tröglitz kickte. Nach der Insolvenz des VfB Leipzig verlor er zunächst das Interesse an König Fußball. Der rettende "Übeltäter" war sein Bruder Jörg Kurzeja, der bei RB sechs Jahre als Chef der Marketingabteilung wirkte. So ist Danny seit der fünften Liga dabei. Und wünscht sich weiterhin einen Club, „der anders ist als der Rest – mit allen Ecken und Kanten“, so Danny.

DURCHKLICKEN: Der Erstrundensieg gegen Wolfsburg am 29. Juli 2011 Der 29. Juli 2011 geht in die noch junge Geschichte von RB Leipzig ein. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist Bundesligist VfL Wolfsburg zu Gast. Daniel Frahn nimmt dreimal Maß und trifft dreimal. Am Ende steht es 3:2. Der haushohe Favorit ist ausgeschieden und die RB-Fans feiern ihre Helden. © Christian Modla

Ist Bulli eigentlich Dietrich Mateschitz?

Wer an Spieltagen die Stiegen zum Sektor B erklommen hat, wird von Carlos Eiler Rodriguez Coca begrüßt– kolumbianischer Fan, Student und Trainer beim SV Schleußig. Er gehört zum Teil des RBL-Freunde-Programms, also der Gruppe von etwa 180 ehrenamtlichen Helfern, der den Fans mit seiner bedingungslosen guten Laune den Tag versüßt. Thoelke stellt ihn ebenso vor wie Katja Ackermann, die regelmäßig Lachen in hoffungsvolle Kindergesichter zaubert. Denn sie hat die vier- bis zwölfjährigen Einlaufkinder unter ihren Fittichen. Katjas Ehemann ist seit Jahren mit dem Club verbunden – begann als Fan-Reporter und widmete sich dem Thema Inklusion als Fan-Beauftragter. Der neunjährige Karl, den Thoelke im beschaulichen Gohlis besuchte, begleitete die Profis beim Europa-League-Viertelfinalspiel zwischen RB Leipzig und Olympique Marseille auf den Rasen. Der Verteidiger kickt bei der SG Olympia, wird in der Zukunft wahrscheinlich lieber Feuerwehrmann statt Fußballer, läuft aber mit der Trikotnummer vier seines Idols Willi Orban auf.