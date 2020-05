Stadionumbau bei RB Leipzig: Dritter Kran steht an der Red-Bull-Arena

Leipzig. An Baustelle an der Red-Bull-Arena ist vor einigen Tagen der dritte und letzte Turmdrehkran aufgestellt worden. Der „Zwilling“ des zweiten Kranes besitzt eine Höhe von etwa 55 Metern, wie RB Leipzig in seinem Bautagebuch auf der Vereinshomepage mitteilte. Alle drei Kräne werden für die Rohbauarbeiten eines neuen kreisförmigen Gebäudes mit Logistik- und Lagerräumen sowie mit einer größeren Anzahl an Kiosken und Toiletten auf den Etagen fünf und sechs eingesetzt, das im Schatten der Stadionsüdhälfte entsteht. Mit den Kränen werden Bewehrungsstähle, Schalungselemente und große Betonkübel in die Baugrube gehoben.

Auch außerhalb des RBL-Wohnzimmers wird gearbeitet. Am Fuße des alten Stadionwalls, direkt vor dem historischen Westgebäude, verlegte eine Straßenbaufirma auf der Aufstellfläche der TV-Übertragungswagen einen neuen Pflasterbelag. Zudem wurde die Feuerwehrumfahrung neu asphaltiert.

RB investiert 60 Millionen Euro für erste Phase

Seit dem vergangenen Sommer lässt der Fußball-Bundesligist sein Wohnzimmer erneuern. So sind vier neue Fußgängerbrücken zu den Oberrängen geplant, elf weitere Brücken in der südlichen Hälfte des Stadions werden erneuert oder teils neu gebaut. Ende Februar wurde der Einschnitt in den Stadionwall hinter Sektor B abgeschlossen, wodurch die Fans künftig nur noch 55 Stufen erklimmen müssen, um ins Stadion zu gelangen. An dem Durchgang entsteht auch ein neuer Fanshop.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Baustellenrundgang am 26. Februar 2020 Ein Teil des Walls, der die Red-Bull-Arena umgibt, wird gerade abgetragen. Wir durften die riesige Baustelle besuchen. © Dirk Knofe

Darüber hinaus soll Sektor B zu einem reinen Stehplatzblock umgebaut werden, wodurch die Kapazität auf 48.000 Plätze steigen soll. Um das gesamte Stadion wird eine Schallschutzfassade gezogen, was Fans (weniger Wind) und Anwohner (weniger Lärm) freut.

Mintzlaff: Baumaßnahmen werden nicht gekürzt

Im Inneren der RB-Spielstätte wurde bereits in der Sommerpause unter anderem eine neue Sicherheitszentrale fertiggestellt und die Flutlicht- sowie die Beschallungsanlage auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Sanierungsarbeiten an der Treppe zwischen Festwiese und Glockenturm sind abgeschlossen, eine neue Straße zur Dammkrone kann befahren werden. Die großen Arbeiten am Stadion sollen zum Start der Spielzeit 2021/22 abgeschlossen sein. In der ersten Ausbauphase bis Sommer 2021 investiert RB insgesamt etwa 60 Millionen Euro.