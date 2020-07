Stadionumbau bei RB Leipzig: Sektor B wird zunächst kein reiner Stehplatzblock

Nach SPORT BUZZER-Informationen wird – Stand jetzt – die Variante greifen, die in den Randblöcken von Sektor B weiterhin Sitzplätze und in den mittleren Blöcken Stehplätze vorsieht. In dieser Variante erreicht der Fanblock eine Kapazität von ca. 9.100 Plätzen (davon ca. 2.100 Sitzplätze und ca. 7.000 Stehplätze). Bisher sind es 5.000. Die Sektorentrennung zwischen A und B sowie B und C wird aufgrund der Sichtlinien jeweils einen Block noch außen geschoben. Der Klub bleibt mit dieser Variante vollkommen flexibel, um auf etwaige Veränderungen reagieren zu können.

Kommt das „Stuttgarter Modell“?

Sebastian Horn vom Fanverband begrüßt den lang ersehnten Umbau. „Wir sind froh, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt. Gleichzeitig begrüßen wir die Entscheidung den kompletten Sektor mit einem variablen System auszustatten, denn so wie der Verein organisch wächst, wird auch die Fanszene weiter wachsen.“ Man habe bei der Planung also nicht nur den tatsächlichen Bedarf im Blick gehabt, sondern auch an die Zukunft gedacht, so Horn. Weil die Fanblock-Besucher bei Rasenballsport älter sind als im Bundesliga-Durchschnitt und sich nicht alle am Dauersupport beteiligen, macht diese Mischvariante aktuell durchaus Sinn.