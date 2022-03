Stadionverbot für Frauen im Iran: FIFA reagiert "mit Sorge" – Mögliche Sanktionen offen

Der Weltverband FIFA zeigt sich besorgt angesichts des Ausschlusses von Zuschauerinnen im Iran und verlangt mehr Informationen vom iranischen Verband. Dieser hatte die Disqualifikation seiner Männer-Nationalmannschaft für die WM in Katar befürchtet, nachdem Frauen der Zutritt zum WM-Qualifikationsspiel gegen den Libanon verweigert worden war. " Die FIFA hat mit Sorge Berichte gehört, dass Frauen beim Match in Maschad nicht erlaubt gewesen waren ", teilte der Weltverband auf Anfrage mit.

Mögliche Sanktionen ließ die FIFA offen. "Von der FIFA und AFC hören wir besorgniserregende Nachrichten", hatte FFI-Vorstandsmitglied Mehrdad Seradschi am Mittwoch getwittert. Falls es zu einem WM-Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft kommen sollte, "dann sind diejenigen verantwortlich, die in die bitteren Vorfälle in Maschad involviert waren". Eine solche Entscheidung schürt offenbar auch neue WM-Hoffnung von Italien, das zuletzt in dem Playoffs an Nordmazedonien scheiterte. Wie die Bild berichtet, könnte die "Squadra Azzurra" als bestes nicht qualifiziertes Team in der FIFA-Weltrangliste im Fall eines Iran-Ausschlusses nachrücken.