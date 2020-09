Stadt bestätigt: RB Leipzig darf gegen Mainz vor Zuschauern spielen

Leipzig. Das dürfte für große Freude unter den Anhängern sorgen. RB Leipzig darf zum Bundesliga-Start am 20. September vor Fans auflaufen. Nach SPORTBUZZER-Informationen genehmigte das Gesundheitsamt der Messestadt das Hygienekonzept des Clubs. Demnach dürfen 8500 Zuschauer live dabei sein, wenn zum ersten Mal in der neuen Saison der Ball in der Red-Bull-Arena rollt. Die Kommune will noch am Dienstagnachmittag eine Erklärung zum Thema veröffentlichen. Zuvor müsse man aber noch letzte Details mit RB klären, hieß es aus dem Rathaus.