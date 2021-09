Stadt Dresden will zwei weitere Kunstrasenplätze bauen: "Wir müssen dranbleiben"

Dresden. Trotz vielfältiger Herausforderungen durch die Corona-Krise möchte die Stadt Dresden weiter an der Verbesserung der Trainingsbedingungen auf den Fußballplätzen von Elbflorenz arbeiten. Am Rande der Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes an der Bärensteiner Straße, den die SG Striesen und RB Dresden ab sofort nutzen können, sagte Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) am vergangenen Sonnabend: “Wir müssen dranbleiben. Im Gesamtkontext des städtischen Investitionsbedarfs sind es in aller Regel bescheidene Summen, die dann aber auch sichtbar sind. Es ist uns in letzter Zeit ganz gut gelungen - vor allem dann, wenn mal ein Fenster offen war, da auch durchzugreifen und für den Sport etwas rauszuholen.” Anzeige

Lames erinnerte daran, dass es geglückt sei, vom ungeplanten Jahresüberschuss für das Jahr 2020 rund 8,65 Millionen Euro für den Sport abzuzweigen. “Die Verwaltung hatte noch ein bisschen mehr vorgeschlagen, der Rat hat aber 8,65 Millionen genehmigt”, fügte er an. Aus diesem Topf sei nun auch Geld eingeplant, dass zwei weitere Tennenplätze in Kunstrasenplätze umgewandelt werden können. So werden die Anlagen der SG Dölzschen und auf der Ludwig-Kossuth-Straße in Klotzsche saniert.