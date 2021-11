Stadt Leipzig erteilt Trainings-Ausnahmen für Teams bis zur 3. Liga

Dies betrifft zum Beispiel die Tischtennis-Frauen der Leutzscher Füchse: Da der Deutsche Tischtennis Bund den Spielbetrieb in seinen ersten drei Ligen aufrechterhält, haben die Leipzigerinnen nun die Gewissheit: Aufgrund einer Sondergenehmigung der Stadt Leipzig, nach der die in der 2. Liga spielenden Füchse als Profis eingestuft werden, darf das Team von Trainer Kai Wienholz wieder an die grünen Platten.

Erteilung der Sondergenehmigung

Inzwischen haben die Erst- bis Drittligisten ihren Kommunen ein vom Landessportbund verfasstes und mit dem Sächsischen Innenministerium abgestimmtes Schreiben über den Profi-Status vorgelegt. In Leipzig funktioniert die Erteilung der Sondergenehmigung reibungslos. Auch die in der Bundesliga spielenden Floorball-Löwen des MFBC haben nur am Montag bis zur Klärung ihres Status pausiert – und konnten am Dienstag das Training schon wieder aufnehmen. Gleiches gilt für die DHfK-Floorballer. Die Löwen sind ab 3. Dezember in Helsinki mit vier Spielern bei der WM vertreten – bei den Frauen startet Alexandra Kürth (MFBC) bereits am Donnerstag mit der deutschen Auswahl ins WM-Turnier.