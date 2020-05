Stadt Leipzig öffnet am Montag 25 Sporthallen für den Vereinssport

Gruppengrößen müssen beachtet werden

In der Warteschleife befinden sich noch die vom TuG genutzte Turnhalle Leplaystraße sowie die denkmalgerecht sanierte und vom JV Stahmeln genutzte Judohalle in der Georg-Schumann-Straße in Möckern. Dort ließen die hygienischen Gegebenheiten noch kein Training zu. Abstriche für den Breitensport gebe es auch im Komplex Nordanlage, in der Brüderstraße und der Ringerhalle Leplaystraße. Dies liege an Baumaßnahmen oder an der Belegung durch Leistungssportler. Geschlossen bleibt die Quarterback Immobilien Arena.