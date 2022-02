Stadt und Gesundheitsamt schaffen Tatsachen: Mehr Zuschauer für RB Leipzig

Dafür haben das Gesundheitsamt und der deutsche Vize-Meister am Montagabend neue Tatsachen geschaffen. Gegen den 1. FC Köln dürfen die Roten Bullen jetzt mit 15 000 statt rund 12 000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena planen. In der Kürze der Zeit wäre es schwierig geworden, eine signifikant höhere Auslastung umzusetzen. Bis zum Europa-League-Heimspiel gegen San Sebastian (17. Februar) könnte die zugelassene Kapazität weiter steigen. Diesbezüglich wird am 11. Februar mit Blick aufs pandemische Geschehen und die Hospitalisierungsrate befunden. Das Gesundheitsamt hatte das RB-Hygienekonzept schon vor längerer Zeit für gut befunden. Die Köln-Tickets sind im freien Vorverkauf erhältlich, geblieben ist die 2G-Plus-Regel.