Stadtligist SV Panitzsch/Borsdorf unterliegt der BSG Chemie mit 0:10 Toren klar

Mvibudulu mit erstem Tor im neuen Dress

Nach dem torlosen 0:0 am Mittwochabend gegen den SSV Markranstädt hatte Coach Jagatic die Startelf verändert. Mit Tom Gründling stand zudem ein Spieler von den eigenen A-Junioren auf dem Feld. Er nutzte gleich zu Spielbeginn seine Chance und Chemie ging in der 4. Minute in Führung. In der Folgezeit ließ Neuzugang Stephane Mvibudulu einige Chancen liegen. So baute Außenspieler Manuel Wajer in der 19. Minute die Führung auf 0:2 aus. Nach einem Pass von Tarik Reinhard klappte es dann auch bei Mvibudulu in der 35. Minute mit seinem ersten Tor im grün-weißen Trikot. Nach einem Foul an Philipp Wendt verwandelte Björn Nikolajewski einen Foulelfmeter. So konnte Chemie konnte mit vier Toren Vorsprung in die Pause gehen.