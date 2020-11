Stadtratsfraktionen einig: Leipzig braucht eine Eishalle, Finanzierung aber kaum darstellbar

Leipzig und die Eishallen-Frage: das ist seit Jahren einen stetig wiederkehrendes und auch schmerzhaftes Thema. Denn während in anderen deutschen Städten kommunale Eisflächen die Regel sind, setzt die Messestadt bis dato auf einen privaten Betreiber. Das Problem: Der Unterhalt einer Eishalle ist teuer, hat die verschiedenen Betreiber in Leipzig schon mehrfach vor große Probleme gestellt. Der SPORTBUZZER hat deshalb Stadtratsfraktionen gefragt, welche Möglichkeiten sie für die Zukunft des Eissports an der Pleiße sehen.