Stadtsportbund feiert 75. Geburtstag: Girschikofsky fordert mehr Unterstützung von der Politik

Heinrich Kabus wollte in den tristen Zeiten Perspektiven schaffen – und wurde so zum Gründervater des Stadtsportbundes am 26. April 1946. Ein Meilenstein für die damals 62 Sportvereine in Hannover.

Rückblick: Die Wunden des Krieges sind längst nicht verheilt, Hannover arbeitet sich aus den Trümmern zurück in ein halbwegs geregeltes Leben. Mit dem Einmarsch der Alliierten im April 1945 wird auch der organisierte Sport verboten. Ein gewisser Heinrich Kabus überzeugt die britische Militärbehörde mit ausdauernder Hartnäckigkeit von der herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung der körperlichen Betätigung.

Strippen ziehen, Allianzen schaffen, Überzeugungsarbeit leisten – Verbandsarbeit findet ge­wöhn­lich im Verborgenen, in Hinterzimmern, statt. Seit 75 Jahren verschafft der Stadtsportbund Hannover seinen Vereinen eine Lobby. Die Corona-Zeiten erfordern allerdings im Jubiläumsjahr eine neue Strategie mit einer be­son­de­ren Lautstärke.

Mit der Ausdauer hat Rita Girschikofsky mit ihren 76 Jahren keine Probleme. Zu­min­dest, wenn es darum geht, sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Seit 2004 steht die Funktionärin dem Stadtsportbund als Präsidentin vor. Eine lange Zeit, in der viel bewegt wurde: „Es sind im Laufe der Jahre viele Veränderungen geschehen. Wir haben uns vom Vorreiter der Vereine zu ihrem Dienstleister entwickelt.“

Und wer wird ihr Nachfolger? Der frühere Recken-Manager Benjamin Chatton gilt als Wunschkandidat, aktuell ist er Vizepräsident des SSB. Unklar bleibt, ob der 39-Jährige die Kapazität dazu findet. Seit Jahresbeginn gehört er dem Vorstand des Deutschen Handballbundes an. Die Ge­sprä­che laufen. Viel wird da­von abhängen, wie sich der SSB im Gesamtvorstand aufstellt.

In 75 Jahren wurde der Lobbyverband von nur sechs Präsidenten ge­führt: Heinrich Kabus (1946 bis 1964), Fritz Kütemeyer (1964 bis 1973), Karl-Heinz Loheide (1973 bis 1988), Erich Martin (1988 bis 2000), Horst Josch (2000 bis 2004) und eben Rita Girschikofsky. Ihre Ära wird in diesem Jahr enden.

360 Vereine mit 115 000 Sportlern gehören zum Stadtsportbund. Aus- und Weiterbildung, Konfliktlöser, Möglichmacher – die Kernkompetenzen des Teams, das sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich und strukturiert den Anforderungen angepasst hat, sagt Ge­schäfts­füh­rer Roland Krumlin. Geschäftsstelle, Hauptamtlichkeit mit neun Angestellten – das seien be­deu­ten­de Meilensteine in der Wahrnehmung der Sports. Und Kontinuität.

"Fühlen uns nicht richtig verstanden"

An den Job jedenfalls sind Erwartungen geknüpft. Der Sport existiere in den Gewölben des Rathauses überhaupt nicht, klagt Rita Girschikofsky gewohnt markig: „Wir fühlen uns nicht richtig verstanden.“ Von der einst stolzen Bundesliga-Stadt Hannover (nur Berlin hatte über alle Sportarten verteilt mehr Teams in den ersten Li­gen) sei nicht mehr viel ge­blie­ben.

„Es fehlen die Kämpfer für den Sport“, sagt sie und betont die bedeutende Rolle. Sport sei Bildung, Kultur, Gesunderhaltung und In­te­gra­tion. Am 17. Mai nun endet die Ära Girschikofsky. Bis dahin will sich die 76-Jährige noch so viel Gehör wie möglich verschaffen.