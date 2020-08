Kein Nachfolger in Sicht: Hängt Girschikofsky beim Stadtsportbund ein halbes Jahr dran?

Die Zukunft aber bleibt ungewiss. Marko Konerding, 54-jähriger Betriebsschlosser der Üstra und seit 1984 in der Sportjugend, trat nach 26 Jahren als Vorsitzender zurück. In der Grundsatzfrage, ob diese Reisen noch dem Zeitgeist entsprächen, konnte sich der HSJ-Chef mit der Stadtsportbundspitze als Dachorganisation nicht einigen. „Es gibt kein böses Blut, und ich gehe nicht im Streit, aber ich mache den Weg frei für einen Neuanfang. Wir haben kein gemeinsames Ziel gefunden“, sagt Konerding.

Problem Nummer eins: Die Corona-Krise trieb die Sportjugend (jährlicher Etat von deutlich mehr als 300 000 Euro) an den Rande der Insolvenz. Seit 60 Jahren bietet die HSJ Fahrten für Jugendliche und junge Erwachsene in den Sommerferien an. Das Virus hat alle Planungen über den Haufen geworfen, es kamen deftige Stornokosten zusammen. Mit 20 000 Euro hat der Stadtsportbund die Zahlungsunfähigkeit verhindert.

Aufgrund der Corona-Krise musste eine Mitarbeiterin gehen. „Große Rücklagen dürfen wir nicht bilden, wir sind gemeinnützig“, so Konerding, „normalerweise tragen wir uns mit unseren Einnahmen aber selbst.“ Konerdings Stellvertreter, Tobias Donner, übernimmt die Aufgaben, am Sportjugendtag im November soll eine Lösung gefunden werden, wie es weitergehen könnte. Scheinbar soll die HSJ fest an den Stadtsportbund andocken und auch in die Räumlichkeiten ziehen.

Kritik am Stadtsportbund

Problem Nummer zwei: Wer übernimmt das Amt von Rita Girschikofsky, die eigentlich im Oktober aufhören möchte? Ex-Recken-Manager Benjamin Chatton rückte kürzlich als Vizepräsident auf, übernahm den Job des plötzlich verstorbenen Rolf Jägersberg. Bis zum 22. Oktober, dem nächsten Stadtsporttag, scheint das Problem nicht gelöst zu sein. Girschikofsky überlegt darum, noch ein halbes Jahr zu verlängern, um dann den Weg freizumachen. Sie benötigt dazu allerdings die Mehrheit der Stimmen von 358 Vereinen und ihren 115 000 Sportlern.

Das wird kein Selbstläufer, zumal der Stadtsportbund in der jüngsten Vergangenheit viel Kritik hat einstecken müssen. Die Stimmen mehren sich, die die Lobbyarbeit, im Hinblick auf die Landeshauptstadt, kritisieren. Die Zusammenarbeit mit Kon­stanze Beckedorf, Stadträtin für Soziales und Sport in Hannover, erscheint schwierig.

Hinter den Rathaustüren wird der scharfe Ton des Sportbundes deutlich kritisiert. Viel hängt davon ab, wie die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportamtschef funktionieren wird. Stadteventmanager Ralf Sonnenberg scheint sich im Bewerberverfahren als Nachfolger für Heike Rudolph durchgesetzt zu haben.