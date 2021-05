Neues Präsidium gewählt: Rita Girschikofsky übergibt beim SSB an Benjamin Chatton

Um 18 Uhr war der Stadtsporttag im geräumigen HCC mit Präsenz zusammengekommen, „was alle begeistert hat“, betonte Girschikofsky, „so konnten sich alle endlich mal wieder Aug’ in Aug’ sehen“. Mit dabei: Oberbürgermeister Belit Onay und Wolf-Rüdiger Umbach, der Präsident des Landessportbundes. Per Video grüßten Ministerpräsident Stephan Weil und Regionspräsident Hauke Jagau.

Trainerteam verlängert: Kirchdorf bastelt weiter mit Christof Rosenbaum am Aufstieg

Umbach leitete die Wahl. Die 104 Delegierten hatten insgesamt 234 Stimmen, um das Präsidium neu zu formen. Alle sieben Kandidaten wurden einstimmig gewählt. An der Spitze: Benjamin Chatton, ehemaliger Geschäftsführer der Handball-Recken, aktuelles Vorstandsmitglied im Deutschen Handball Bund und bisheriger SSB-Vize. Umbach verkündete kurz nach 21 Uhr die Ergebnisse.

"Erleichtert mir den Abschied als Präsidentin"

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir die Vereinsvertreter durch ihre Wahl als neuem Präsidenten des SSB entgegenbringen“, sagte der insgesamt siebte Chef des Stadtsportbundes.

„Mit Benjamin Chatton einen überaus kompetenten Nachfolger gefunden zu haben, dem der Sport und die Vereine in der Stadt ebenso am Herzen liegen, erleichtert mir den Abschied als Präsidentin”, sagte Girschikofsky, die 17 Jahre lang ehrenamtlich den Posten innehatte und sehr viel Zeit in diese Aufgabe investiert hat.

So viel Zeit, wie Chatton es nicht schaffen kann neben seinem Hauptjob beim DHB in Dortmund. Um die ehrenamtliche Arbeit als Dienstleister für die Sportvereine in der Stadt auf noch mehr Schultern gut zu verteilen, wurde qua Satzungsänderung eine weitere Stelle im Präsidium beschlossen.