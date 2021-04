Kopf frei für Staffel-WM: Spelmeyer-Preus und Thiel zufrieden nach Insel-Trainingslager

Ihre erste Mission haben Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß und Luna Thiel erfüllt. Die beiden hannoverschen Top-400-Meter-Sprinterinnen haben unter der spanischen Sonne auf Gran Canaria im DLV-Trainingslager an ihrer Form gefeilt. „Das war einer der besten Saisoneinstiege, die ich je hatte“, sagte Spelmeyer-Preuß. In zwei Wochen müssen das beide auch international unter Beweis stellen. Dann steht im polnischen Chorzów die Staffelweltmeisterschaft an.

Im Abschlusswettkampf drehte Spelmeyer-Preuß ihre 400-Meter-Runde in 53,24 Sekunden. „Und das bei orkanartigem Wind. Da kann man rund eine Sekunde abziehen“, sagte die Langsprinterin. Hinter ihrer Nationalmannschaftskollegin Corinna Schwab war sie damit die Nummer zwei. Thiel haderte dagegen mit dem Wind. „Ich musste auf Bahn acht laufen. Da hatte ich gleich am Anfang den Gegenwind und kam nie richtig in Gang“, sagte sie. Mit ihren 53,95 Sekunden und Rang fünf war sie kaum zufrieden.