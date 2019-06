Wer gegen wen? Die Staffeln des NFV-Kreises Region Hannover sind raus!

Für die meisten Mannschaften dürfte an diesem oder nach dem Wochenende die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 beginnen. Ein Gesprächsthema nach dem Training wird traditionell die Staffeleinteilung sein. Die hat der Spielausschuss des NFV-Kreises Region Hannover, wie angekündigt, zeitnah nach dem letzten Relegationsspiel vorgenommen und veröffentlicht. Vor anderthalb Wochen ging es noch um Auf- und Abstieg in der Spielzeit 2018/19, jetzt ist der Blick komplett nach vorn gerichtet.

Unterhang in der 1. Kreisklasse

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich, so viel sei vorweggenommen, fundamental nichts verändert. Die Kreisliga 3 etwa ist, abgesehen von Aufsteiger FC Can Mozaik, weiterhin eine Landstaffel, in Staffel 4 finden sich die meisten Kreisligisten aus der Stadt wieder. Ähnlich sieht es in der 1. Kreisklasse aus. Dort spielt die Staffel 3 übrigens mit Unterhang. Das ist gleich doppelt in der 2. Kreisklasse der Fall, auch weil der SC Bison Calenberg seine Mannschaft in die 3. Kreisklasse hat versetzen lassen.