Volle Staffeln, voller Spielplan: Handballer stehen vor härtester Saison aller Zeiten

Noch stehen die Staffeleinteilungen in der 3. Handballliga nicht fest, doch schon ist klar – die neue Saison wird bei den Männern die härteste seit der Strukturreform des Deutschen Handballbundes (DHB) im Jahr 2010. Damals wurde die Regionalliga von fünf auf vier Staffeln verkleinert. Weil es durch den coronabedingten Saisonabbruch im März keine Absteiger gab, gehen 72 Mannschaften an den Start. Zur Spielzeit 2021/22 will der DHB zur gewohnten Zahl von 64 zurückkehren. Das bedeutet einen knallharten Kampf um den Klassenerhalt, denn 23 Teams müssen absteigen.

Saisonstart Anfang Oktober wahrscheinlich

Wie sind die Staffeleinteilungen, in welchem Modus wird gespielt und vor allem: Wann geht es los? Wenn die Spielkommission des DHB am Samstag tagt, soll es endlich Antworten geben. Das größte Problem: In den Bundesländern gelten unterschiedliche Corona-Regeln. Wahrscheinlich ist ein Saisonstart An­fang Oktober. In diesem Fall möchten die Spielplangestalter an vier Staffeln mit 18 Mannschaften festhalten.