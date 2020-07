Den Staffelstab weitergegeben: Was macht eigentlich Garbsens Leichtathletik-Ass Regine Powitz?

Die eigene sportliche Karriere begann nicht allzu lange nach der Geburt im November 1966 in Hannover. Familie Powitz wohnte in Havelse. „Ich kam zum Kinderturnen beim TSV Havelse. Danach Turnen und Sportabzeichen“, sagt Prepens. Bei Letzterem wurde sie von Erika Böttcher entdeckt. Die Initiatorin und damalige Trainerin beim Garbsener SC sah sofort das Talent bei der damals 13-Jährigen.

Früher – damals in den Achtziger- und Neunzigerjahren – bestimmte die Leichtathletik den Großteil des Lebens von Regine Powitz. Unvergessen ist noch immer ihr Weitsprungsatz in Hamburg auf 6,27 Meter. In der ewigen Bestenliste Niedersachsens rangiert die Garbsenerin damit selbst drei Jahrzehnte später noch auf Rang 14. Auch heute bestimmt die Leichtathletik einen Großteil des Lebens von Regine Prepens, wie sie seit der Hochzeit mit ihrem Jugendfreund Harald heißt. Mittlerweile ist sie beim TV Cloppenburg Trainerin, Abteilungsleiterin, Pressewartin und Meldewartin. Und „nebenbei“ noch Mutter von zwei Kindern, die in der Leichtathletik außerordentlich erfolgreich sind.

Drei Jahre lang versuchte sie beim GSC in ihrer neuen Sportart viele Disziplinen, den Sprint konnte sie am besten. Bis zum ersten Landestitel dauerte es aber noch. Erst mit fast 22 Jahren holte sie ihn in Celle – und das im Weitsprung mit 6,19 Metern. Der späte Titel lag an dem höheren Leistungsniveau jener Zeit. „Damals musste man schon über sechs Meter springen, um überhaupt in den Endkampf zu kommen. Heute wird man mit Weiten unter fünf Metern Vizemeister.“

Früher Trainer, heute Ehemann

Nach dem Abitur am Gymnasium Garbsen startete sie das Studium der Geografie in Hannover. „Weil ich Athletin war und diverse Trainingsgruppen beim GSC geleitet hatte, wurde ich bei der Wahl des Studienortes bevorzugt behandelt.“ Ihrem GSC blieb sie noch lange treu. Das lag auch an Harald Prepens, ihrem Trainer. Irgendwann funkte es zwischen beiden. Den weiteren Trainingskollegen war das allerdings schon lange klar gewesen. „Als wir zusammen waren, kam von denen nur der Kommentar: Na endlich“, sagt Regine Prepens.

Die erste Abnabelung aus Garbsen kam erst, als Powitz 1990 zum TK Hannover wechselte. „Beim GSC musste ich alles selbst bezahlen. Aber irgendwann wurden die Fahrten immer teurer.“ Die Highlights folgten: Bei der ersten gemeinsamen DM mit den DDR-Athleten 1990 im vollen Stadion in Hannover oder bei der DM im Olympiajahr 1992 in München, wo Powitz ihren Fernsehauftritt hatte. „Ich war Startläuferin der 4x100-Meter-Staffel, und die wurden bei der Übertragung in der ARD im Bild gezeigt.“