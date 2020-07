Stahl bleibt Forward bei den Dresden Titans

Dresden. Julius Stahl geht auch in der nächsten Saison auf Korbjagd für die Dresden Titans. Der gebürtige Berliner, der vergangene Saison zum ersten Mal für die „Elberiesen“ aufgelaufen ist, hat seinen Kontrakt verlängert. Das gab der Verein gestern bekannt. Personell gewinnt der Kader für die 2. Basketball-Bundesliga ProB immer mehr an Profil. Neben dem noch unter Vertrag stehenden Center Georg Voigt-mann konnte der Club in den vergangenen Wochen auch die erfolgreichen Vertragsverlängerungen der Guards Lennard Larysz, Bryan Nießen und Daniel Kirchner sowie von Forward Sebastian Heck verkünden.

Seine humorvolle und entspannte Art abseits des Parketts sowie sein unbändiger Wille und sein Arbeitseifer auf dem Spielfeld ließen Julius Stahl schnell unverzichtbar für die erfolgreiche letzte Spielzeit werden. „Es weiß glaube ich jeder, was für eine Art Spieler ich bin. Ich gebe immer Vollgas, lasse alles auf dem Feld. Das möchte ich beibehalten, innerhalb meiner Rolle dem Team so viel wie möglich helfen. Und im Vergleich zur Vorsaison vielleicht noch ‘ne Schippe drauflegen“, sagte das 1,97 Meter große Kraftpaket. Häufig waren es ein beherzter Zug zum Korb oder ein Dreier Stahls zum richtigen Zeitpunkt, welche die Halle bei den Heimspielen in der Margon-Arena emotional mitreißen konnten. Nicht ohne Grund blieben die „Titanen“ in zehn der elf Heimpartien ungeschlagen. Auch Stahl selbst sieht noch viel Potenzial in den Titans und freut sich auf die kommende Saison.