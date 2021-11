Stahl Riesas Trainer Karsten Oswald hofft auf Re-Start der Sachsenliga

Riesa/Dresden. Die Saison in der Fußball-Landesliga ist bis zum 31. Dezember 2021 unterbrochen. Die Hinrunde mit 19 Spieltagen sollte Mitte März 2022 beendet sein, danach sich eine Meister- und eine Abstiegsrunde anschließen. Möglicherweise wird aber nach der Hinrunde abgerechnet. Der Sächsische Fußball-Verband will an seiner Abstiegsregelung festhalten. Im ungünstigsten Fall müssen acht (!) Mannschaften absteigen. Karsten Oswald (46), Trainer der BSG Stahl Riesa, hatte diese Regelung schon immer Sommer kritisiert. Riesa steht derzeit auf Tabellenplatz 13, hat zwölf Zähler aus elf Spielen geholt.