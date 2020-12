Offiziell: Ex-Köln-Coach Stale Solbakken wird Nationaltrainer von Haaland und Co. in Norwegen

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ståle Solbakken übernimmt die norwegische Nationalmannschaft. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge des Schweden Lars Lagerbäck (72) an, der nach dem Verpassen der EM-Endrunde seinen Posten abgegeben hat. Der Norweger trainierte zuletzt den FC Kopenhagen und hatte 2011/2012 auch beim 1. FC Köln unter Vertrag gestanden. Wie der Norwegische Fußball-Verband am Donnerstag mitteilte, wird Solbakken am kommenden Montag in Oslo seine Arbeit antreten und künftig unter anderem BVB-Star Erling Haaland coachen. Anzeige

Solbakken sagte, er sei "stolz und geehrt" und freue sich darauf, auf dem aufzubauen, was Lagerbäck und Co-Trainer Per Joar Hansen geleistet haben. Lagerbäck, der zuvor als Trainer der Isländer große Erfolge verzeichnete, ist seit 2017 in Norwegen. Er war bis zur WM-Endrunde 2022 unter Vertrag, konnte die Mannschaft jedoch nicht zur EM 2021 führen.