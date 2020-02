Stammplatz verloren: RB-Profi Emil Forsberg redet von Leipzig-Abschied

Leipzig. Als einer der letzten Spieler trabte Emil Forsberg am Mittwoch zum öffentlichen Training auf den Rasen der Trainingsakademie am Cottaweg. Es war ein passendes Bild, denn der schwedische Nationalspieler hinkt bei RB Leipzig seit einigen Wochen ein wenig hinterher. Der langjährige Stammspieler, der 2015 aus Malmö für 3,7 Millionen Euro in die zweite Liga nach Leipzig gewechselt war, kam im Oberhaus 21-mal zum Einsatz, stand aber nur zehnmal in der Startelf. Dabei gelangen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen. Lediglich zweimal absolvierte er die vollen 90 Minuten.

In der Rückrunde durfte der 28-Jährige nur beim 2:2 (0:2) gegen Mönchengladbach eine volle Halbzeit auf den Rasen und wurde nach schwacher Leistung zur Pause ausgewechselt. Viermal (inklusive Champions League) schickte ihn Trainer Julian Nagelsmann für Kurzeinsätze aufs Feld. „Es läuft nicht gut“, sagte der Mittelfeldspieler nun der „Sport Bild“. „Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich habe einen Vertrag, aber jeder weiß, dass ich davon träume, noch mal in einer anderen Liga zu spielen“.

Zugänge klauen Forsberg die Minuten

Forsberg steht in Leipzig allerdings noch bis 2022 unter Vertrag. Laut ‚Sport Bild‘ würde RB den Schweden (Marktwert: 28 Mio. Euro) im Sommer für eine Ablöse von 20 Millionen Euro gehen lassen. In der Vergangenheit war der Mittelfeldstratege mit dem FC Sevilla und dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden, aber auch die englische Premier League reizt den 28-Jährigen.

RB Leipzig verpflichtete im Sommer mit Christopher Nkunku und in der Winterpause mit Dani Olmo zwei kreative und dribbelstarke Offensivallrounder mit einem ähnlichen Spielerprofil wie der Platzhirsch. Nachteil Forsberg: Die beiden Zugänge bringen eine höhere Geschwindigkeit mit als der 49-fache schwedische Nationalspieler, der bislang 165 Partien für RBL bestritt. Mit 37 Toren und 50 Vorlagen gehört er zu den erfolgreichsten Spielern der Vereinsgeschichte. Sein beste Saison bestritt er nach dem Bundesligaaufstieg 2016/17 mit acht Toren und 22 Vorlagen.

Schönes Tor gegen Schalke

Zuletzt hatte sich auch Forsbergs Frau Shanga mit einem Post auf Instragram über die geringen Einsatzzeiten ihres Mannes beschwert. „Niemand auf der Welt hat das Recht, dich wie Scheiße zu behandeln. Vergiss das nicht“, schrieb sie auf ihrem Profil, nachdem ihr Gatte beim 0:0 im Spitzenspiel gegen Bayern München 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Die Worte waren von manchen als Kritik an Trainer Julian Nagelsmann interpretiert worden.

In der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ hatte sich Forsberg kürzlich ausweichend über seine möglichen Wechselabsichten geäußert. „Es wird viel darüber geredet, dass ich gehen könnte. Ich bin jetzt fünf Jahre hier. Jetzt ist es nicht so optimal, weil ich nicht viel spiele, aber ich will auch nicht jammern. Ich habe einen Vertrag und versuche alles zu geben, um die Jungs zu unterstützen.“

Das zeigt Forsberg zuletzt beim 5:0 gegen Schalke 04, als er als Einwechsler mit einem schönen Schlenzer ins linke Eck den Endstand herstellte. Da war der Frust über die mangelnde Einsatzzeit kurzzeitig vergessen.

