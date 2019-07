Stammtorwart bei Dynamo Dresden? Kevin Broll hat gute Chancen

Dennoch hatte Broll, der im Trainingslager wegen Rückenproblemen nicht alle Einheiten absolvieren konnte, im Aufbauspiel einige Probleme und war an zwei der drei Gegentreffer durch die Franken beteiligt. Die von Fiel forcierte Spielweise mit dem Herauslocken des Gegners und temporeichen Angriffen in dessen Rücken ist riskant, das Verinnerlichen der neuen Abläufe braucht Zeit. „Wir werden sicher Tore kassieren, wo jeder sagt: Was machen diese Idioten?“, warnte Brano Arsenovic schon mal die Zuschauer drastisch vor. Es komme darauf an, wie der Torhüter die freien Räume erkennt und bespielt. Alle drei Kandidaten seien verschiedene Torhütertypen mit eigenen Stärken und Schwächen. Offenbar hat Broll dabei die Nase vorn.