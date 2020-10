Geht auch anders: Hannah-Leni Krah gibt beim Stand-Up-Paddling vollgas

Selbstsicher und motiviert holt Hannah-Leni Krah (19) eines ihrer Boards aus dem Bootshaus. Für das Training auf dem Stichkanal in Ahlem verwendet sie ihr Flachwasserboard ,das sie entspannt mit einer Hand zum Steg trägt. Schlag für Schlag gleitet sie mit konzentriertem Blick über den Kanal. Hier auf dem Wasser fühlt sie sich am wohlsten - und das nicht ohne Grund.

Seit 2017 ist Krah jetzt schon dabei und hat in diesen drei Jahren beeindruckende 14-mal die deutsche Meisterschaft gewinnen können. Dieses Jahr konnte sie aufgrund der Corona-Pandemie an nur zwei Wettkämpfen teilnehmen. Zuletzt vor einer Woche fischte sie sich einen weiteren DM-Titel in Hanau. Ihr größter Erfolg ist der Junioren-Weltmeistertitel in China 2019.