"Auf dem Stand von vor 60 Jahren": Italiens Ex-Nationaltrainer Sacchi fällt nach WM-K.o. vernichtendes Urteil

Nach dem blamablen Aus Italiens in der WM-Qualifikation hat der frühere Nationaltrainer Arrigo Sacchi ein generelles Umdenken im italienischen Fußball gefordert. Dieser sei "kulturell rückständig, es gibt keine neuen Ideen. Die anderen Nationen entwickeln sich, wir sind auf dem Stand von vor 60 Jahren geblieben", sagte der 75-Jährige der Gazzetta dello Sport (Freitag). Am Vorabend war der Europameister durch ein 0:1 gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien in den Quali-Playoffs gescheitert und verpasst wie schon 2018 die WM.

