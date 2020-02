Standardgefahr! Gegen Bielefeld muss Hannover 96 hinten über sich hinauswachsen

Der neue In­nen­ver­tei­di­ger hat am Mittwoch wieder trainiert. Das heißt, so ganz neu im Team ist Marvin Bakalorz ja eigentlich nicht, nur im Abwehrzentrum hatte er noch nicht gespielt. Die Umstellung war aus der Not geboren. 96-Trainer Kenan Kocak musste die Ausfälle in der Abwehr auffangen. Felipe war verletzt, Josip Elez gesperrt.

Das ging auch ganz gut beim 1:1 gegen den HSV. Nur hatte sich Bakalorz danach krankgemeldet – doch nun ist er wieder gesund und konnte das komplette Programm mitmachen. Inklusive der abschließenden Läufe. Und damit stellt sich eine Frage – wird Bakalorz auch am Sonntag in Bielefeld wieder in der Abwehr eingesetzt? Antwort: Eher nicht.