Standards können sie: Kolenfelder beflecken bis dato makellose Garbsener Bilanz

„Dass wir nicht jede Partie gewinnen, ist doch wohl klar, und das ist auch völlig in Ordnung. Noch sind wir absolut im Soll“, sagte TuS-Coach Martin Kummer. „Wenn man so lange einem Rückstand hinterhergelaufen ist, muss man am Ende auch mal mit einem Unentschieden zufrieden sein. Das Duell mit den Kolenfeldern sei nicht unbedingt hochklassig gewesen, aber sehr intensiv und spannend. Eine Einschätzung, die Kolenfeld Spielertrainer Steffen Dreier voll und ganz teilte.

Die erste Großchance des Spiels hatten die Platzherren, Yasin Güzelcümbüs setzte mit seinem Distanzschuss an den Pfosten schon früh ein wahrhaft krachendes Ausrufezeichen. Großer Aufreger in der 25. Minute: Die Gemüter auf Garbsener Seite kochten hoch, als nach einem Foul an Dominic Münx im Strafraum der erwartete Pfiff ausblieb. „Das war ein glasklarer Elfmeter“, kommentierte Kummer die strittige Szene. Das hatte der Unparteiische offenbar anders gesehen.

Haßlöcher ist mit dem Kopf zur Stelle

Die Garbsener drängten weiter auf das Führungstor, die Gäste ihrerseits setzten Nadelstiche per Konter und bei Standards. Nach einem von Robin Ullmann getretenen Freistoß war Oliver Haßlöcher mit dem Kopf zur Stelle (29.). Standards liegen der Dreier-Elf diese Saison.

Die Kolenfelder stellten sich nach der Führung noch kompakter hinten rein als ohnehin schon und agierten verstärkt mit langen Bällen auf die Angreifer Mike Ehlert und Dreier, derweil versuchte die Heimelf über das Spielerische zum Torerfolg zu kommen. Allerdings waren die Gäste verdammt schwer zu bespielen.

Die Zentrale mit den starken Innenverteidigern Fabian Sack und Daniel Mc-Guinness sowie Kapitän Robin Ullmann auf der Sechserposition ließ schlicht nichts zu. Die TuS-Elf biss sich auch in der zweiten Halbzeit förmlich die Zähne aus. „Wir haben den Ball und den Gegner laufen lassen. Und wir hatten auch sehr viele Szenen am Sechzehner“, schilderte Kummer. Aber es gab kein Durchkommen, und bei einigen Versuchen aus der Distanz klebte der Heimelf überdies das Pech am Fuß.

"Die stehen zu Recht ganz oben an der Spitze"

Erst der Versuch von Niklas Preuß klingelte schließlich zum hochverdienten Ausgleich in den Maschen (83.). Kurz vor Schluss wurde Mike Ehlert im Strafraum von den Beinen geholt, doch auch in diesem Fall griff der Referee nicht zur Pfeife.

„Auswärts gegen den Tabellenführer ein Remis zu holen, damit können wir auf alle Fälle zufrieden sein“, sagte Dreier. Wenngleich sogar mit etwas Glück die Chance auf einen Sieg da gewesen sei. „Aber wir müssen auch auf dem Boden bleiben. Und unterm Strich ist es ein absolut gerechtes Ergebnis, das 1:1 spiegelt den Spielverlauf wider. Garbsen ist spielerisch die beste Mannschaft gegen die wir bisher in der Liga angetreten sind, die stehen zu Recht ganz oben an der Spitze.“