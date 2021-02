"Standen mit dem Rücken zur Wand": Stimmen zu RB Leipzigs Sieg gegen Gladbach

Jonas Hofmann (6.) hatte die Borussen mit einem Foulelfmeter in Führung, ehe Marcus Thuram (19.) für die Gäste erhöhte. Nagelsmann reagierte mit dem Wiederanpfiff, brachte Alexander Sörloth als weiteren Stürmer für Kapitän Marcel Sabitzer . Der Norweger erzielte auch den vermeintlichen 1:2-Anschluss, der Treffer (51.) wurde wegen Handspiels nicht gewertet. Sechs Minuten später zählte der Treffer von Nkunku , der eine Eingabe von Halstenberg aus Nahdistanz einhämmerte.

Alexander Sörloth (RB Leipzig): „Am wichtigsten sind die drei Punkte heute. Wir waren mit der ersten Halbzeit unzufrieden. Wir haben in der Pause entschieden, dass wir anders rauskommen wollen, mehr Gefahr vor dem Tor ausstrahlen wollen. Und dann haben wir drei Tore geschossen und das Spiel gewonnen.“ ©

RB lief weiter ohne Pause an, plötzlich fasste sich Poulsen ein Herz und traf mit seinem Schuss aus 18 Metern in linke untere Eck. Nach der Aufholjagd von RB mit nun fünf Siegen in Serie ist der Rückstand auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern weiter bei zwei Zählern.