Standesgemäßes 4:0 für Chemie: BSG wird Favoritenrolle gegen Blau-Weiß Leipzig gerecht

Leipzig. Favoritensieg im Leutzscher Holz im Freitagspiel des Sachsenpokals – aber der Sechstligist leistete ordentlich Gegenwehr und hielt die Partie lange offen. Regionalligist BSG Chemie Leipzig besiegte in seinem dritten Flutlicht-Heimspiel in Folge im Stadtderby den Sachsenligisten FC Blau-Weiß 4:0 (1:0). Vor 1332 Zuschauern erzielte Tom Müller (11. Minute) das einzige Tor in Hälfte eins. Nach der Pause erhöhten Benjamin Luis (51.), Timo Mauer (83.) und Anton Kanther (86.).

Liebertwolkwitz erstmals in Runde 3

Bereits am frühen Abend hatte sich Oberligist FC Inter in Delitzsch 7:3 (3:0) durchgesetzt. Der SSV Markranstädt war bei Sachsenwerk Dresden schon zur Halbzeit (3:0) klar auf der Siegerstraße und gewann am Ende mit 7:0.

Auf kuriose Weise zog Landesklasse-Vertreter Liebertwolkwitz in die 3. Runde ein. Gegner Weißwasser aus der Landesklasse Ost erklärte, am Sonnabend aus Mangel an Spielern nicht antreten zu können. „Die Gäste haben uns gebeten, das Spiel auf Sonntag oder in die Woche zu verlegen, aber da hätten wir das gleiche Problem gehabt wie sie am Sonnabend – nämlich zu wenige Spieler“, erklärte Liebertwolkwitz-Trainer Frank Watzka. Am Donnerstag erklärte der VfB den Verzicht. „Damit stehen wir zum ersten Mal in der 3. Runde, Vielleicht bekommen wir ein attraktives Los“, so Watzka.