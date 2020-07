Ständige Kritik von Friedhelm Funkel: Düsseldorf-Boss Thomas Röttgermann genervt - "Schlecht beraten"

Kein Funktionär oder Experte war in dieser Saison so oft in Fußball-Talkshows zu Gast wie Friedhelm Funkel. Acht Mal seit seiner Entlassung bei Fortuna Düsseldorf (Ende Januar 2020) wurde der 66-Jährige unter anderem im "Doppelpass" bei Sport1 oder der Sendung "Sky90" eingeladen - und sprach auch immer wieder über seinen ehemaligen Arbeitgeber. Zuletzt machte Funkel mit der Aussage, dass der Düsseldorf-Abstieg in die 2. Liga "absolut vermeidbar" gewesen wäre, Schlagzeilen. Eine Aussage, die bei den Bossen und Funkel-Nachfolger Uwe Rösler nicht gut angekommen war.

Für den Vorstandsvorsitzenden der Düsseldorfer, Thomas Röttgermann, ist nun eine Grenze erreicht worden, wie er gegenüber der Rheinischen Post sagte. "Ich hatte die - vielleicht naive – Hoffnung, dass sich die Anzahl von Friedhelms Auftritten und öffentlichen Kommentaren mit der Zeit reduzieren würde", so der 59-Jährige, der nun ein Gespräch mit Funkel will. "Das ist so nicht eingetreten, deshalb werden wir jetzt auf ihn zugehen und mit ihm sprechen." Der Ex-Düsseldorf-Trainer, dessen Vertrag sich im Fall eines Klassenerhalts der Fortuna sogar noch um ein Jahr verlängert hätte, sei laut Röttgermann "einfach nicht gut beraten, die Dinge so zu machen, wie er sie gerade macht".

Düsseldorf-Boss Klein über Funkel: "Haben uns ein bisschen gewundert"

Zuletzt hatte Funkel sogar ein Comeback in Düsseldorf in Aussicht gestellt: Er könne sich eine Rückkehr zu den Rheinländern vorstellen, sagte der ehemalige Trainer der Rheinischen Post. "Ich bin in meinem Leben nie vor Verantwortung weggelaufen. Unter gewissen Umständen wäre ich bereit, mich bei Fortuna wieder einzubringen", erklärte er. "Dazu müssten sich aber gewisse Dinge ändern, so etwas geht im Fußball manchmal ganz schnell. Es ist sicherlich nicht verkehrt, einiges auf mehrere Schultern zu verteilen." Er ließ offen, welche Position er anstrebt und welche Umstände ihn zu einem Umdenken veranlassen könnten. Zudem ließ Funkel durchblicken, dass er den Düsseldorfern unter seiner Führung größere Chancen auf den Klassenverbleib zugebilligt hätte. "Ich sage nicht, mit mir hätten wir das hundertprozentig geschafft. Aber die Hoffnung wäre sehr groß gewesen."

