Star aussortiert! Waspo im Final-8 ohne Ex-Weltmeister Giorgetti

Kein Druck gegen den Favoriten

Waspo-Coach Karsten Seehafer ist also ganz entspannt gewesen, sportlich hat sein Team im Viertelfinale (heute, 19 Uhr) gegen den hohen Favoriten Pro Recco ohnehin keinen Druck. Und auch ein Personalproblem hat Hannover sozusagen versenkt: Der Vertrag mit dem italienischen Ex-Weltmeister Alex Giorgetti ist aufgelöst worden. „Es passt einfach nicht mit Alex, er hat Hannover offenbar unterschätzt“, sagte Seehafer. „Er hat wohl geglaubt, hier spielen nur Rentner, die nicht mehr wissen, wie es geht.“

Spielmacher enttäuscht Verantwortliche

Der 31-jährige Ex-Weltmeister hatte zuletzt in der ersten Partie der Meisterschaftsserie gegen Spandau 04 gespielt und enttäuscht. Waspo verlor auch die folgenden beiden Duelle, der Titel war futsch. „Alex hat geglaubt, er kann unseren drei Montenegrinern erklären, wie man Wasserball spielt. Aber das wissen die natürlich selbst“, betonte Seehafer. Hannover plant also ohne den Spielmacher, der dazu keinen Kommentar abgeben wollte. „Wir haben uns mehr versprochen. Sein WM-Titel ist acht Jahre her, und der hilft uns kein Stück weiter“, so Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker.